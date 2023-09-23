الدفاع الروسية: قواتنا شنت 12 ضربة مكثفة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الأسبوع الماضي شنت قواتها 12 ضربة مكثفة باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع للجيش والبنية التحتية الأوكرانية، وان خسائر جيش اوكرانيا تجاوزت 4000 فرد.

وقالت الدفاع الروسية في تقرير أصدرته اليوم السبت: “خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر، نفذت القوات الروسية 12 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو وطائرات بدون طيار، ضد مرافق إصلاح الطائرات والمدرعات، وتكرير النفط ومواقع تخزين الذخيرة والأسلحة الدقيقة والأسلحة أجنبية الصنع ومراكز الاستخبارات وتدريب المخربين الأوكرانيين بالإضافة إلى نقاط انتشار المرتزقة الأجانب”.

وتابع تقرير الدفاع الروسية: “أدت الضربات إلى أضرار جسيمة بنظام الدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية العاملة على محوري خيرسون وزابوروجيه، وانخفاض قدرات مؤسسات الإصلاح والترميم التابعة للعدو”.

وأشار التقرير إلى أنه تم تدمير “جزء من مخزونات الصواريخ المجنحة وقذائف اليورانيوم المنضب، وراجمات الصواريخ وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات، التي سلمها الغرب لأوكرانيا”.

وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد صدت قواتها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 50 هجوما للوحدات الأوكرانية على محاور القتال الأساسية، منها 28 على محور دونيتسك وحده.

المصدر: روسيا اليوم