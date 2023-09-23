مواكبة | اعتقالات في الضفة واعتداءات للمستوطنين في الخليل

شنّ جيش الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين الفلسطينيين، كما شدد حصاره في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

وأصيب، شابان بجروح ورضوض على حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، بعدما رفع الجنود المتواجدون على الحاجز أذرع التوقف أسفل سيارة، ما تسبب بتحطمها وإصابة من بداخلها.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال رفعت أذرع الحاجز أسفل سيارة كانت تسير هناك، ما تسبب بتحطمها وإصابة الشاب أنس نافذ الخطيب وآخر لم تعرف هويته، بجروح.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية بالقدس.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زواتا ومنطقة المعاجين في مدينة نابلس، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

وأفادت مصادر محلية، أن الشبان ألقوا قنابل محلية الصنع “كواع” تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة زواتا، فيما انسحبت هذه القوات بعد تجولها في عدة مناطق من مدينة نابلس.

وفي الخليل، أفادت مصادر محلية، الليلة، بأنّ مجموعة من المستوطنين أصابوا طفلاً واعتدوا على والده في مسافر يطا جنوب المحافظة.

وأوضحت المصادر، أنّ المستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام، وقاموا برش مادة غاز الفلفل على الطفل أسيد خالد الهدار، ما أسفر عن إصابته بحروق نقل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وبيّنت المصادر، أنّ المستوطنين اعتدوا على والد الطفل، ومنعوه من رعي أغنامه في أرضه.

المستوطنون يدنسون الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية

المصدر: وكالات