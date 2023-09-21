اعلام العدو: عملية طعن في التلة الفرنسية بمدينة القدس  ‫واصابة حارس أمن  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 23:16

اعلام العدو: عملية طعن في التلة الفرنسية بمدينة القدس  ‫واصابة حارس أمن 

منذ 2 ساعة 21 September، 2023
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