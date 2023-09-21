اعلام العدو: عملية طعن في التلة الفرنسية بمدينة القدس واصابة حارس أمن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2023 - 23:16
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اليمن: عرض عسكري ضخم في صنعاء احتفاء بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر تخلل العرض الكشف عن ترسانة أسلحة استراتيجية جديدة
اعلام العدو: عملية طعن في التلة الفرنسية بمدينة القدس واصابة حارس أمن
منذ 2 ساعة
21 September، 2023
عاجل
اعلام العدو
القدس ال
عملية طعن
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