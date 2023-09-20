لافروف: مخاطر النزاع العالمي تتزايد

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.

وأشار لافروفؤإلى أن “الغرب بعد الحرب الباردة قرر أنه سيحدد مصير البشرية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار العالمي، وأنه تحت قيادة الولايات المتحدة يلجأ الغرب إلى المعايير والقواعد بشكل انتقائي”، ولفت الى ان “الغرب يتجنب إجراء محادثة موضوعية بشأن أوكرانيا.. على ما يبدو ليس لديه حجج لإجراء حوار صادق”، وتابع “أولئك الذين يقسمون الدول إلى ديمقراطيات وأنظمة استبدادية لا يجرؤون على تصنيف نظام كييف”.

وقال لافروف “بوريل يقترح قبول النازيين في الاتحاد الأوروبي.. يجب على صربيا وتركيا الانتظار لعقود”، واضاف “النازيون الجدد استولوا على السلطة في كييف وسلبوا حقوق المواطنين في دونباس”، وتابع “التغيرات الدموية التي أحدثها الغرب بحجة نشر الديمقراطية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة”، واوضح “منذ انهيار الاتحاد السوفيتي تدخلت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل صارخ في شؤون أوكرانيا”.

المصدر: روسيا اليوم