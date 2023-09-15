الجامعة اللبنانية| رسوم التسجيل الجديدة للعام 2023-2024

أصدرت الجامعة اللبنانية بياناً برسوم التسجيل الجديدة للعام 2023-2024. وبلغ الرسم السنوي للإجازة للطلاب اللبنانيين والمولودين من أم لبنانية والفلسطينيين 12 مليونًا و500 ألف ليرة لبنانية، أما رسم التسجيل للطلاب الأجانب فبلغ 60 مليون ليرة.

أما الرسم السنوي للدراسات العليا، فهو للبنانيين وللمولودين من أم لبنانية وللفلسطينيين 17 مليونًا و500 ألفًا، وللأجانب 100 مليون ليرة.

بلغ الرسم السنوي للدكتوراه 22 مليونًا و500 ألف ليرة للطلاب اللبنانيين والمولودين من أم لبنانية والفلسطينيين، و300 مليون ليرة للأجانب.

ويضاف إلى هذه الرسوم مجموعة رسوم أخرى من بينها رسم الضمان الاجتماعي في حال توجبه والذي حددته الجامعة بمليونين و700 ألف ليرة لبنانية.

المصدر: المنار