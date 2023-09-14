عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الخميس 14-9-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الخميس 14-9-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار:

«عناصر غير منضبطة» تدمّر عين الحلوة

حركة لودريان بلا بركة… والسعودية تواصل حصار «الصوت السني»

الديار:

لودريان يجيّر المبادرة لبرّي والرافضون للحوار: انتخاب الرئيس اولاً

النزوح السوري الى لبنان يتواصل وسط غياب القرار السياسي الحاسم

الجيش: لا اتفاق جنوباً على نقاط التحفّظ الـ 13

اللواء:

آلية الجلسات: الخماسية تضمن الانتخاب ودعوات برّي في 20 الجاري

عزام الأحمد يتهم جهات خارجية بتوسيع التصادم.. وتسريبة تهزُّ اتفاق الناقورة

البناء:

بوتين يأمر بوضع تكنولوجيا الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية بتصرف كوريا الشمالية

لودريان: مبادرة بري أو الخطر الوجودي… وجنبلاط يؤيّد… وارتباك جعجع والجميل

عين الحلوة ينفجر: عزام الأحمد: أياد خارجية… وأبو مرزوق: تدمير المخيم بذريعة الإرهاب

الجمهورية:

مهمة لودريان: الخيارات الرئاسية مفتوحة

النهار:

“تجميع” أكثرية للحوار لا يمرر مهمة لودريان

أسرار الصحف:

النهار

قال مسؤول في حركة “فتح” أن حركة الصفر لوقف الاقتتال في عين الحلوة لم تحدد بعد.

عُلم أن ثمة بلديات تتصل بمتمولين بعد افلاسها للقيام بأعمال الصيانة قبل الشتاء تجنباً لكوارث طبيعية.

الجمهورية

لاحظت أوساط متابعة تكثيفاً للمساعي الخارجية بشكل غير مسبوق سعياً لإنهاء الشغور.

تتوقع مصادر معارضة أن يكون نموذج الإنتخابات الرئاسية هذه المرة مشابهاً للعام ٢٠٠٨ لا ٢٠١٦.

نقل عن وزيرين معنيين بحقيبتين إجتماعيتين وخدماتيتين أنهما يفكران بتغيير أسلوب عملهما قبل الإعتكاف إن بقيت قراراتهما حبراً على ورق بعد عدم تعاون الموظفين معهما.

اللواء

ما تزال قوى سياسية لبنانية تعتقد أن كلمة السر الأولى في الاستحقاق الرئاسي تعود إلى دولة كبرى..

يحاذر نواب حزبيون من الخوض في مواعيدهم وحركتهم اليومية لاعتبارات تتعلق بنمط العلاقات الداخلية ومع الجهات المعنية.

تربط مصادر مصرفية بين إلغاء بعض تعاميم الحاكم السابق لمصرف لبنان وبدء العمل بمنصة بلومبورغ التي انضم إليها لبنان.

البناء

قالت مصادر روسية إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ القيادة الروسية العسكرية والأمنية البدء بتحضير آليات لنقل تكنولوجيا صناعة الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية الى الجانب الكوري الشمالي. وهذه التقنية هي ذاتها تقنية الصواريخ العابرة للقارات الحاملة للرؤوس النووية.

قال مصدر دبلوماسي إن المساندة السعودية لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تبناها المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بدأت تظهر نتائجها سواء بانتقال النائب السابق وليد جنبلاط إلى المجاهرة بالدعم والتبني أو اللغة المتلعثمة والمرتبكة التي ظهرت في مواقف رئيسي حزبي القوات والكتائب سمير جعجع وسامي الجميل.

الأنباء

تبدّل في مواقف احدى الشخصيات التي عادت لتقبل بمهمة أوكلت اليها بعد رفضها في وقت سابق.

مهمة مسؤول رفيع بدت أكثر وضوحاً لجهة بعض الخيارات المطروحة.

المصدر: صحف