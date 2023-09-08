شركاء النصر، شاركونا رأيكم

يجول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في منطقة الجبل اليوم الجمعة في زيارة يلتقي خلال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

وبالسياق، وصل الراعي الى بلدة شانيه حيث التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دارته، في حضور فعاليات رسمية دينية سياسية واجتماعية.

وقد اكد الراعي مؤخرا على ضرورة تلاقي اللبنانيين والتحاور للخروج من الازمة، ودعا لتلبية الدعوة للحوار التي وجهها الرئيس نبيه بري لجميع الافرقاء، وبذلك التقى الراعي بموقف الداعم للحوار بموقف رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط.

وقبل ايام قال جنبلاط “طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآس جديدة وبعدها سنعود إلى الحوار الذي لا بديل عنه”، وتابع الأفضل إذا وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي وأن نذهب إلى حوار جاد للخروج من الأزمة”، وأضاف “تحية للبطريرك الراعي على موقفه الحكيم، معه نؤكد الحوار والمصالحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام