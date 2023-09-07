شركاء النصر، شاركونا رأيكم

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على إعلان السعودية وروسيا قرارهما تمديد خفض الإنتاج النفطي لمدة 3 أشهر أخرى حتى نهاية 2023.

وقال بلينكين في مؤتمر صحفي من كييف تعليقا على القرار الروسي السعودي ،”سننظر إلى هذا الأمر بعناية في الأيام والأسابيع المقبلة لنرى النتائج التي سيحققها بالفعل وما الذي سيعكسه على الأسواق.. الخفض يمكن أن يتسبب بحدوث ارتفاع فوري في الأسعار، ولكن هذا قد يستقر بسرعة إلى مستوى أقل”.

إلى ذلك قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان إن قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023، “استمرار للسياسة الحالية وليس حزمة جديدة من التخفيضات”.

وأوضح ساليفان أن الشيء الأكثر أهمية الذي يركز عليه الرئيس الأمريكي هو الحفاظ على أسعار أقل للمستهلكين في الولايات المتحدة.

وأعلنت روسيا والسعودية مؤخرا تمديد الخفض الطوعي لإنتاج وتصدير النفط يوميا حتى نهاية العام الجاري 2023.

وصعدت أسعار النفط الثلاثاء عقب قرار الخفض ، وبلغ “برنت” أعلى مستوى له منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بعد إعلان روسيا والسعودية عن قرارات لدعم أسواق النفط.

المصدر: وكالات