شركاء النصر، شاركونا رأيكم

إعلام العدو: عملية الطعن بالقدس المحتلة أسفرت عن اصابة شخصين احدهما بحال الخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 16:34

إعلام العدو: عملية الطعن بالقدس المحتلة أسفرت عن اصابة شخصين احدهما بحال الخطر

منذ 47 mins 6 September، 2023
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