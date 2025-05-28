شهيد في قلقيلية وحملة اعتقالات في الضفة الغربية وهجمات عنصرية شرق رام الله

شهدت المناطق الفلسطينية المحتلة تصاعداً ملحوظاً في وتيرة الاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، حيث ترافقت عمليات القتل والاعتقال مع موجة متزايدة من الهجمات الاستيطانية التي استهدفت الممتلكات والأراضي الزراعية، مما يعكس تصعيداً خطيراً في سياسة القمع والتضييق على السكان الفلسطينيين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار سياسات الحصار والإغلاق المفروضة على العديد من المناطق، والتي تزيد من معاناة الفلسطينيين وتؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مما يعمق من الأزمة الإنسانية ويهدد الاستقرار المجتمعي.

شهيد في قلقيلية برصاص قوات الاحتلال

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء الشاب جاسم إبراهيم السدة، البالغ من العمر 20 عامًا، خلال اقتحامها قرية جيت الواقعة شرق مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر عائلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجراً وداهمت عدة منازل، من بينها منزل الشهيد السدة، حيث قامت بخلع الأبواب وأطلقت النار على الشاب داخل منزله، ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات، وتركوه ينزف على الأرض قبل أن تترك المكان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد السدة لفترة، ثم سلمته لاحقًا لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على مدخل القرية، والتي نقلته إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية. كما أشارت إلى أن الشهيد هو الابن الأصغر لوالديه، وكان يعمل بائعًا على بسطة صغيرة داخل القرية.

#متابعة_شهاب | ⭕️ رئيس مجلس قروي جيت في قلقيلية ناصر السدة: – قوات الاحتلال اقتحمت منزل المواطن إبراهيم السدة في قرية جيت، وخلال تفتيش المنزل أطلق الاحتلال النار على الشاب جاسم (21 عامًا) وهو نائم داخل غرفته. – الاحتلال ترك الشاب ينزف حتى ارتقى شهيدًا. – التقرير الطبي أكد… pic.twitter.com/S3P9lsHHjj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 28, 2025

مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية في قرية رمون شرق رام الله

في سياق متصل، هاجم مستوطنون فجر اليوم الأربعاء قرية رمون شرق رام الله، حيث قاموا بإحراق عدد من المركبات وخطّوا شعارات عنصرية على منازل المواطنين، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية.

ويذكر أن مستوطنين هاجموا أمس منازل في قرية قريوت جنوب نابلس، حيث أحرقوا سبع مركبات وحطموها، كما أضرموا النار في محاصيل زراعية بقرية المغير شمال شرق رام الله.

وسُجل خلال شهر أبريل/نيسان الماضي تنفيذ المستوطنين 231 عملية تخريب وسرقة للممتلكات، طالت مساحات واسعة من الأراضي، بالإضافة إلى اقتلاع 1168 شجرة زيتون في محافظات رام الله (530 شجرة)، نابلس (300 شجرة)، وسلفيت (298 شجرة).

مستوطنون يهاجمون بلدة رمون شرق رام الله ويحرقون عدد من المركبات ويخطون شعارات معادية للفلسطنيين فجر اليوم . pic.twitter.com/FIr9gnh9vb

— فلسطين بوست (@PalpostN) May 28, 2025

الاحتلال يعتقل مواطنين من بيت لحم ورام الله

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء مواطنين من محافظة بيت لحم، بحسب مصادر أمنية. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شادي علي محمد حسين حساسنة (40 عامًا) من شارع الكركفة بمدينة بيت لحم، إضافة إلى اعتقال إبراهيم وليد صباح من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة اقتحامات في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة مواطنين بينهم طفلان.

وأفادت مصادر أمنية بأن الاحتلال اعتقل الشاب قيس محمد ناجح أبو قرع (23 عامًا)، والطفلين عبد الرحمن إياد حنون (15 عامًا)، ومحمد عواد لدادوة (15 عامًا)، بعد اقتحام منازلهم والتفتيش والعبث بمحتوياتها.

🎥- قوات الاحتلال تعتقل شابة من شركة الخليج للصرافة في رأس الجورة – الخليل، ضمن حملة طالت موظفات في قلقيلية والبيرة وطولكرم pic.twitter.com/D4LdGvmZNf — عربي بوست (@arabic_post) May 27, 2025

في سياق استمرار الانتهاكات، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، المواطن حازم فتحي قرعاوي (38 عامًا) من بلدة عنبتا شرق طولكرم. وأفادت مصادر محلية أن قرعاوي، الذي يقيم في مخيم نور شمس ويُعد من النازحين إلى عنبتا، معتقل سابق لدى سلطات الاحتلال.

وفي القدس المحتلة، شهدت الأحياء الشمالية سلسلة من الاعتداءات، حيث اعتدت قوات الاحتلال على الشاب محمد الخطيب من مخيم شعفاط بالضرب المبرح داخل منزله وأمام عائلته وأطفاله، ما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض، وفقًا لمصادر محلية.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال بلدتي عناتا والعيزرية شمال شرق القدس المحتلة، في عمليات أمنية شملت مداهمات وتفتيش المنازل، ما يعكس تصاعداً في حملات القمع والتضييق التي تستهدف الفلسطينيين في القدس المحتلة ومحيطها.

المصدر: موقع المنار