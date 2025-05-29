تنافس تكنولوجي بين الصين واميركا: “ديب سيك” تطلق نموذج R1

أطلقت شركة ديب سيك الصينية الناشئة، التي أحدثت صدمةً في الأسواق هذا العام، بهدوء نسخةً مُحسّنة من نموذجها للاستدلال بالذكاء الاصطناعي.

لم تُصدر الشركة إعلانًا رسميًا، ولكن تم إصدار نسخة R1 من “ديب سيك” المُحسّنة على منصة Hugging Face لتخزين نماذج الذكاء الاصطناعي.

برزت “ديب سيك” هذا العام بعد أن تفوّق نموذجها الاستدلالي المجاني ومفتوح المصدر R1 على عروض منافسيها، بما في ذلك “ميتا” و“OpenAI“.

وقد صدم انخفاض التكلفة وقصر مدة التطوير الأسواق العالمية، مما أثار مخاوف من أن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة تُفرط في الإنفاق على البنية التحتية، مما يُفقد مليارات الدولارات من قيمة أسهم شركات التكنولوجيا الأميريكية الكبرى، مثل شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

نموذج “ديب سيك R1″، هو نموذج استدلال محُسن، ما يعني أن الذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ مهام أكثر تعقيدًا من خلال عملية تفكير منطقية تدريجية.

يأتي نموذج DeepSeek R1 المُحسّن خلف نموذجي الاستدلال o4-mini وo3 من “OpenAI” مباشرةً على “LiveCodeBench”، وهو موقع يُقارن النماذج بمقاييس مختلفة.

أصبح “ديب سيك” مثالاً يُظهر استمرار تطور الذكاء الاصطناعي الصيني رغم محاولات أميركا تقييد وصول البلاد إلى الرقائق وغيرها من التقنيات.

جدير بالذكر كشفت شركتا التكنولوجيا الصينيتان العملاقتان “بايدو” و”تنيست” عن كيفية تحسينهما لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما للتعامل مع قيود صادرات أشباه الموصلات الأميركية.

انتقد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، المُصممة لوحدات معالجة الرسومات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، ضوابط التصدير الأميركية يوم الأربعاء.

وقال هوانغ: “استندت أميركا في سياستها إلى افتراض أن الصين لا تستطيع تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. لطالما كان هذا الافتراض موضع شك، والآن أصبح خاطئًا تمامًا”.

وأضاف هوانغ: “السؤال ليس ما إذا كانت الصين ستمتلك ذكاءً اصطناعيًا، بل إنها تمتلكه بالفعل”.

المصدر: مواقع