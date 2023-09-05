شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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September 5 2023 - 12:48

الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم أوكراني جديد بالمسيرات على القرم

منذ 1 ساعة 5 September، 2023
دفاعات روسية
أخبار دولية - روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أحبطت صباح اليوم محاولة جديدة لنظام كييف شن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في جمهورية القرم الروسية.
وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت المسيرة فوق الجمهورية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وأعلنت الوزارة أمس الاثنين، أن الدفاع الجوي دمر طائرة بدون طيار فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأحبطت الدفاعات الروسية عملا إرهابيا جديدا حاول نظام كييف تنفيذه صباح اليوم الاثنين، وأسقطت طائرة مسيرة في ضواحي موسكو.
وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين في مقاطعة كالوغا جنوب غربي موسكو، ومدينة إسترا بضواحي موسكو.

المصدر: روسيا اليوم

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