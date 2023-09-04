‫مروحيات جيش الاحتلال تحلق في سماء جنين بالتزامن مع اقتحام  ‫المخيم  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 4 2023 - 11:44

‫مروحيات جيش الاحتلال تحلق في سماء جنين بالتزامن مع اقتحام  ‫المخيم 

منذ 36 mins 4 September، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

شركاء النصر، شاركونا رأيكم

استطلاع تقييمي للوثائقي "3 ايام وعقدان"
إغلاق مشاركة