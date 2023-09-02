شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التصدي لهجوم أوكراني بزورقين مسيرين، استهدفا جسر القرم فجر السبت.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد، أنه “في حوالي الساعة 2:10 بتوقيت موسكو يوم 2 ايلول/ سبتمبر، حاول نظام كييف من جديد تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم بزورق مسير”.

وأضاف البيان: “وتم تدمير زورق مسير أوكراني آخر في مياه البحر الأسود بعد 10 دقائق من ذلك”.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع مساء الجمعة 1 ايلول/ سبتمبر عن تدمير زورق مسير أوكراني كان يحاول استهداف جسر القرم عند الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.

يذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم ما لا يقل عن مرتين هذه السنة، حيث تم إسقاط صاروخين أطلقا من منظومة “إس 200” في 12 آب/ أغسطس دون إصابتهما للهدف، وقبل ذلك تم استهداف الجسر بزورقين مسيرين في 17 حزيران/ يوليو، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر.

المصدر: روسيا اليوم