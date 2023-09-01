شركاء النصر، شاركونا رأيكم

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن معظم أفراد القوات المسلحة الأوكرانية، يرفضون عبور نهر دنيبر، خوفًا من الموت المحتم بنيران القوات الروسية، وفقًا لشهادة الأسرى.

وجاء في التقرير الأسبوعي للوزارة حول سير العملية العسكرية الخاصة: “وفقًا لشهادات الأسرى العسكريين من لواء الدفاع الإقليمي 123 الأوكراني، فإن معظم أفراد القوات المسلحة الأوكرانية يرفضون تنفيذ مهام اختراق نهر دنيبر، خوفًا من الموت المحتم بالنيران الروسية”.

وأضاف البيان أن خسائر العدو على هذا المحور بلغت حوالي 230 عسكريًا أوكرانيًا و31 سيارة و19 قطعة مدفعية ميدان”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية