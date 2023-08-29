شركاء النصر، شاركونا رأيكم

تغيب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عن المثول أمام الهيئة الاتهامية في بيروت للجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء، ومخصصة للنظر في استئناف رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لجهة ترك سلامة رهن التحقيق.

وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور الذي تقدم بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الهيئات الاتهامية الثلاث التي تعاقبت على تسلم ملف سلامة خلال العطلة القضائية، وسلم رئيس الهيئة الاتهامية القاضي ماهر شعيتو نسخة عن هذه الدعوى بحضور القاضية هيلانة إسكندر، عندها أعلن شعيتو رفع يده عن النظر في الدعوى إلى أن تبت الهيئة العامة في الدعوى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام