شركاء النصر، شاركونا رأيكم

الشيخ القطان: التحرير الثاني ما كان ليتحقق لولا معادلة “الشعب والجيش والمقاومة” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2023 - 18:32

الشيخ القطان: التحرير الثاني ما كان ليتحقق لولا معادلة “الشعب والجيش والمقاومة”

منذ 1 ساعة 29 August، 2023
الشيخ أحمد القطان
لبنان

هنأ رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان “اللبنانيين جميعا والبقاعيين خصوصا، بالذكرى السابعة للتحرير الثاني، تحرير الجرود”، مشيرا الى أن “هذا التحرير الثاني ما كان ليتحقق لولا المعادلة الماسية: الشعب والجيش والمقاومة”.

وحيا “المقاومة قيادة ومجاهدين والجيش اللبناني والشعب اللبناني الذين أثبتوا بتلاحمهم أنهم قادرون على الانتصار على كل عدو يريد أن يعثو خرابا وفسادا ودمارا ببلدنا لبنان”، وأضاف “ندعو كل اللبنانيين لكي يكونوا قلبا واحدا ويدا واحدة في مواجهة كل عدو يريد أن يعثو فسادا وخرابا ودمارا في هذا البلد”، وتابع “ندعو كل اللبنانيين ليتحلقوا حول جيشهم ومقاومتهم ووحدتهم الوطنية والإسلامية لأننا بذلك نستطيع أن نحمي لبنان وأن نحمي كل اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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