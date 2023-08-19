الطقس في لبنان غدا غائم من دون تعديل في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل بحيث تبقى فوق معدلاتها بحدود ال6 درجات ودون تعديل يذكر على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة والرطبة المتمركزة فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حيث تبقى درجات الحرارة مرتفعة بخاصة في المناطق الداخلية (فوق معدلاتها بحدود ال 6 درجات) مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر في المناطق الساحلية، وارتفاع درجات الحرارة الدنيا (مما يجعل الحرارة المحسوسة فوق ال40 درجة خلال الليل)، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق، وتخف وتيرتها خلال عطلة نهاية الاسبوع بحيث تنخفض درجات الحرارة على الجبال بشكل ملحوظ اما على الساحل فتعود الى معدلاتها، في حين تبقى فوق معدلاتها في الداخل بحدود ال5 درجات على الاقل.

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، وننصح بالاكثار من شرب المياه وعدم التعرض لاشعة الشمس في ساعات الذروة.

معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة، وفي زحلة بين 18 و 35 درجة مئوية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وتراجع بسيط في نسبة الرطوبة، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة في المناطق الداخلية ويتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية خلال الفترة الصباحية والليل.

الجمعة: غائم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في الداخل بحيث تبقى فوق معدلاتها بحدود ال6 درجات ودون تعديل يذكر على الساحل بينما تنخفض في المناطق الجبلية، مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات،فيما يستمر تأثير موجة الحر على الداخل (فوق معدلاتها بحدود ال6 درجات)، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية خلال الليل.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ساحلا لتلامس معدلات شهر آب، اما المناطق الجبلية فتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في حين يستمر تأثير الكتل الحارة على الداخل بحيث تبقى فوق معدلاتها بحدود ال5 درجات.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 31 درجة، فوق الجبال من 24 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 43 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، جنوبية الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام