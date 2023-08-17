وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مجلس النواب لترؤس الجلسة العامة التشريعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 14:14

وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مجلس النواب لترؤس الجلسة العامة التشريعية

منذ 4 ساعة 17 August، 2023
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