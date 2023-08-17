وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مجلس النواب لترؤس الجلسة العامة التشريعية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2023 - 14:14
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سرايا القدس_كتيبة جنين: مجاهدونا وجهوا ضربات مكثفة لقوات الاحتلال التي تمركزت في محور البيادر وأمطروها بالرصاص والعبوات
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جمعية واعد للأسرى: نحذر من تداعيات الحدث الجاري في سجن النقب وندعو الفصائل لتشكيل جدار حماية من بطش الاحتلال
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وزارة الأسرى والمحررين: كل الخيارات مفتوحة أمام قيادة الحركة الوطنية الأسيرة للردّ على جرائم قوات القمع بحق الأسرى
إعلام العدو: أضرار لحقت بالمصانع داخل منطقة شاحك الصناعية قرب مستوطنة شاكيد شمال الضفة جراء تعرضها لعملية إطلاق نار
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رئيس مجلس النواب نبيه بري يعرب عن ارتياحه من إقتراب ملف النفط في لبنان من مرحلة التنقيب الفعلي
بري: إذا ظهر ما نرجوه من هذا التنقيب فإن استفادة لبنان من استخراج الغاز والنفط هي حتمية حتى ولو تأخر بعض الوقت
مصرف لبنان يؤكد التزام الحاكم بالإنابة بعدم المساس بالتوظيفات الإلزامية المودعة من قبل المصارف في المركزي
مدير عام مصرف الإسكان: الأول من تشرين الأول موعد بدء التقدم بطلبات القروض التي ستغطي 6000 قرض سكني
مدير عام مصرف الإسكان: قيمة القروض السكنية ستتراوح بين 35 و50 ألف دولار
حركة حماس تدين الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ في مدينة شيراز الإيرانية والذي ذهب ضحيته مدنيون أبرياء
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري الى مجلس النواب لترؤس الجلسة العامة التشريعية
منذ 4 ساعة
17 August، 2023
الرئيس نبيه بري
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