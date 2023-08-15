الى العصرِ الحجري زحفَ العقلُ العبري، ليحللَ بالمعادلاتِ التي اطلقَها سيدُ المقاومةِ الذي يَعرِفُ صدقَه وثباتَ موقفِه كبارُ القادةِ الصهاينةِ وساكنو المستوطنات ..

سيوجهونَ الضربةَ لنا ونحنُ عاجزونَ قالَ صُحُفيوهم وخبراؤهم والمحللون، وما قالَه الامينُ العامّ لحزبِ الله مستندٌ الى الوقائعِ التي يملكُها والحالِ التي يعيشُها الكيانُ المشظَّى بسياسييهِ وجيشِه واَمنييه ..

ومن رحمِ تلكَ المعادلاتِ يرتسمُ للبنانَ املٌ جديدٌ انتزعتهُ المعادلةُ الذهبيةُ من اعماقِ البحرِ الملتهب. فغداً سيصلُ الحفارُ الى عملِه في البلوك رقم تسعة في المياهِ اللبنانية، ليعملَ وفقَ المتفقِ عليه معَ شركةِ توتال المعنية، ضمنَ المهلِ التي لن يَخِلَّ بها احدٌ بحسبِ المعطيات الرسمية ..

اما الراسمونَ على وجهِ لبنانَ مشاريعَ الخرابِ والحروبِ الاهلية، فسيبقَوْنَ واهمينَ لانهم اعجزُ عن تغييرِ المعادلاتِ بالنفخِ بابواقِ الفتنِ من هنا والتقسيمِ من هناك، وان اعارَهم سماحةُ السيد حسن نصر الله بعضَ الكلام، فلتذكيرِهم لا اكثرَ أنهم مكشوفونَ ومعروفون، ودائماً خائبونَ متى بقيَ الوعيُ والحكمةُ يحتلانِ بعضَ المساحةِ السياسيةِ في لبنان..

اما المساحةُ اللبنانيةُ في مزارعِ شبعا وتلالِ كفرشوبا، فستَعملُ الدولةُ رغمَ امكاناتِها المتواضعةِ على فتحِ طرقاتِها وتعبيدِها كدربِ الاملِ للسكانِ الصامدينَ بوجهِ المشاريعِ الصهيونية، وهو ما وعدَ به وزيرُ الاشغالِ العامةِ والنقلِ علي حمية خلالَ جولتِه على الحدودِ اللبنانية ..

معَ الاقترابِ من حدودِ ايلول، عاودت العجلةُ الفرنسيةُ السيرَ على الطرقِ السياسيةِ اللبنانية، حيثُ اعلنت الامانةُ العامةُ لمجلسِ النواب تلقِّيَها رسائلَ موجّهةً من الموفدِ الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى ممثّلي الكتلِ النيابيةِ التي ستشاركُ في الحوار، طالباً منهم تحديدَ أولوياتِ برنامجِ الرئيسِ ومواصفاتِه ..

دولياً رسمَ الرئيسُ الروسيُ مواصفاتِ الفشلِ الغربي على الارضِ الاوكرانية، معتبراً انَ عالماً متعددَ الاقطابِ باتَ امراً واقعاً على هؤلاء ..

ولهؤلاءِ الغربيين من اميركيين واوروبيين موجودين على اراضي كوريا الجنوبية، تحذيرٌ من كوريا الشماليةِ التي رأت حرباً نوويةً تلوحُ بالافقِ على شبهِ الجزيرةِ الكورية، والجميعُ ينتظرُ تحديدَ توقيتِها ومن سيبدأُها..

المصدر: قناة المنار