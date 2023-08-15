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August 15 2023 - 12:48

مرشح للرئاسة الأمريكية: قدمنا مساعدات لأوكرانيا بـ 130 مليار دولار

منذ 3 ساعة 15 August، 2023
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

صرح مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور بأن إنفاق بلاده على مساعدة أوكرانيا بلغ 130 مليار دولار، في حين لا يزال ملايين الأمريكيين بدون تأمين صحي وطرود غذائية.

وقال روبرت كينيدي في مقابلة مع المقدم الأمريكي تاكر كارلسون تم نشرها في صفحة الصحفي على شبكة التواصل الاجتماعي “X” (“تويتر”): “حتى الآن أرسلنا 130 مليار دولار إلى هناك”.

وأضاف: “كيف يمكننا إرسال 130 مليار دولار عندما يعيش 15 مليون أمريكي دون تأمين صحي، ونمنع الطرود الغذائية عن 30 مليون شخص؟”.

كما أشار إلى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تمول الاحتجاجات الجماهيرية في كييف في عامي 2013-2014 بمبلغ 5 مليارات دولار.

المصدر: وكالات

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