وزارة الدفاع الروسية: طائرة من طراز “سو-30” تحطمت وقُتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد غرب روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 12 2023 - 18:14

وزارة الدفاع الروسية: طائرة من طراز “سو-30” تحطمت وقُتل طاقمها خلال طلعة تدريبية في مقاطعة كالينينغراد غرب روسيا

منذ 2 ساعة 12 August، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا في استطلاع دورة برامج عاشوراء على قناة المنار لهذا العام 1445 ه / 2023 م
إغلاق مشاركة