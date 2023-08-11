وفد نوابِ مجلسِ الشورى الإيراني يزور حديقة مارون الراس الحدودية مع فلسطينَ المحتلة، ومواقف تؤكد على تمتين العلاقات وتلقف مبادرات ايران الاقتصادية تجاه لبنان.