وفد نواب مجلس الشورى الإيراني يزور حديقة مارون الراس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2023 - 22:16
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وفد نواب مجلس الشورى الإيراني يزور حديقة مارون الراس
منذ 2 ساعة
11 August، 2023
لبنان
وفد نوابِ مجلسِ الشورى الإيراني يزور حديقة مارون الراس الحدودية مع فلسطينَ المحتلة، ومواقف تؤكد على تمتين العلاقات وتلقف مبادرات ايران الاقتصادية تجاه لبنان.
حديقة مارون الراس
مجلس الشورى الإيراني
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