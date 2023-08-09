أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الأربعاء 9-8-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ معركة تحديد مهام اليونيفل

ـ حوار حزب الله والتيار: بدء مرحلة أوراق العمل

ـ موازنة 2023: تصفية القطاع العام

ـ عباس للفصائل: هذا أنا… حتى أموت!

ـ «إريس»: فيروس كورونا بحلّة جديدة

البناء

ـ غالنت يفشل باحتواء ذعر الأيام الأولى للمواجهة وفق سيناريو جيش الاحتلال… وشحادة يوضح

ـ اجتماع الديمان التشاوري صورة تذكارية… وبوحبيب يعلن الاتفاق على تسليم داتا النازحين

ـ باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية

الجمهورية

ـ ميقاتي يستظل بالديمان والراعي بالدستور ـ الديمان مستاءة من المقاطعة

ـ الفرنسيون لن ينسحبوا من لبنان

ـ رواتب الموظفين بالليرة… كيف سيتفاعل سوق الصرف

اللواء

ـ «بيان أخوي» من الديمان لحفظ الصيغة والأسرة والطائف

ـ باسيل يكشف عن ثمن تسهيل اسم الرئيس.. واتفاق دبلوماسي لتسليم داتا النازحين

ـ نصف الحكومة في الديمان: تيتي .. تيتي !!

الديار

ـ لقاء الديمان «الحكومي» يدعو لـ«رئيس إنقاذي» و«الخارجية» تُنجز الاتفاق على «داتا النازحين»

ـ لبنان يحدد المهمة جنوباً امام ممثلي دول مجلس الأمن: إظهار حدود لا ترسيم

النهار

ـ “مسار مرشح توافقي” بين طرفي مار مخايل؟

ـ غالانت: سنعيد لبنان إلى العصر الحجر إذا هوجمنا

ـ عبد اللهيان: لا شروط مسبقة لدينا لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة

أسرار الصحف:

البناء

قال مرجع سياسي خليجي إنه سمع من ولي العهد السعودي كلاماً واضحاً حول تعرّض المملكة العربية السعودية لضغوط أميركية شديدة متعددة الاتجاهات والعناوين وإن القيادة السعودية تتعامل بواقعية مع هذه الضغوط، لكنها حاسمة بصدد أمرين؛ الأول هو مواصلة تنفيذ بنود الاتفاق السعودي الإيراني، والثاني ربط أي تطبيع مع كيان الاحتلال بحلّ الدولتين.

قال مصدر دبلوماسي غربي إن الخطوط الأساسية والفقرات الرئيسية للاتفاق النووي بين الإدارة الأميركية وإيران قد تمّ التفاهم حولها وإن التفاوض تجاوز الكثير من القضايا التقليدية التي كانت تعيق التوصل الى الاتفاق، لكن العقدة الرئيسية التي تعيق الخاتمة السعيدة هي التجاذب حول تحديد نقطة البداية بين أولوية التوقيع وفق الطلب الأميركي وأولوية إيرانية قوامها رسائل الثقة بالإفراج عن الأموال المحتجزة.

النهار

يعمد أصحاب مولدات في منطقة كسروان الساحلية الى رفع قيمة الاشتراكات شهريا بالدولار الأميركي على رغم ازدياد ساعات التغذية بـ “كهرباء الدولة ” ولا من محاسب ولا من رقيب.

يؤكد عائدون من الخارج، ومن لهم صداقات وعلاقات في هذه الدول، أن المشهد الرئاسي تغيّر كلياً بعد معركة عين الحلوة.

يُدرس أكثر من سيناريو لتجنّب الكارثة التربوية وانطلاق الموسم الدراسي في القطاعين الخاص والرسمي.

الجمهورية

لم تنجح الإتصالات الجارية لترتيب قمة غير مدنية بسبب مسلسل الشروط التي وضعتها إحدى المرجعيات.

توقعت أوساط متابعة أن يستثير أي تفاهم بين حزب وتيار ردود فعل سلبية داخل وسط نيابي محدّد.

بعث أكثر من سفير بارز تقارير إلى بلادهم تطمئن الى أن الوضع الأمني في لبنان هو طبيعي ومستقر ولا داعي للقلق وان القطاعات السياحية تعجّ بالسياح.

اللواء

تابعت جهات حزبية قيادية لحظة بلحظة مفاوضات وإجراءات التوصل الى هدنة في مخيم «عين الحلوة» وشملت الاتصالات أطرافاً خارج لبنان.

تتجه نائبة شوفية تغييرية إلى توجيه سؤال للحكومة حول الجهات التي ما تزال توفر حماية لموظف نقدي سابق، بما لا يقل عن 35 عنصرا

تتملَّص مصارف كبرى من الإذعان لتعاميم المركزي، التي صدرت في عهد الحاكم السابق، وتغلق الأبواب على الزبائن والخزائن؟

المصدر: الصحف اللبنانية