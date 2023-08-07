اكد النائب طوني فرنجية ان “ترك لبنان على ما هو عليه اليوم، من دون اي تحرّك او مبادرة هو جريمة نرتكبها بحق بعضنا البعض”، ولفت الى انه “كما ضحى اجدادنا من اجل هوية لبنان سنضحي بدورنا وسننجح بالشراكة مع الجميع في الحفاظ على بلدنا وهويته”.

كلام النائب فرنجيه جاء اثر زيارته على رأس وفد من تيار “المردة ” الى حزب “الوطنيين الاحرار” حيث كان في استقبالهم رئيس الحزب النائب كميل شمعون والرئيس السابق للحزب دوري شمعون، وتخلل الاجتماع بحث في مجمل الاوضاع والتطورات الراهنة.

من جهته، أكد النائب كميل شمعون على “وجوب انتخاب رئيس يكون حامياً للدستور”، لافتاً الى ان “التنسيق قائم لمحاولة حل الازمات في لبنان انطلاقاً من ضرورة انتخاب رئيس جمهورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام