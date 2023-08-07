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August 7 2023 - 16:32

بالفيديو | انفجار ضخم يهز ميناء تجاريا في تركيا

منذ 47 mins 7 August، 2023
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تركيا - عربي وإقليمي

أفادت وسائل إعلامية تركية بأن انفجارا هز ميناء درينجا التجاري الواقع على بحر مرمرة في ولاية كوجالي، وشوهد الدخان يتصاعد من مكان الحادث بعد الانفجار.

وحسب المعلومات، فقد أدى الانفجار إلى تحطم نوافذ بعض المنازل. وتم إرسال رجال الشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث، فيما لم يعرف بعد سبب الانفجار.

وأفاد “مراسل “سي ان ان ترك” فإن هذا الميناء وصلت إليه أول سفينة حبوب من أوكرانيا العام الماضي، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بأحد صوامع القمح.

وقال رئيس بلدية درينجا، زيكي آيغون، للـ”سي ان ان” أن الانفجار أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة.

المصدر: وكالات

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