في بيروت، تواصل فرق الدفاع المدني محاولاتها لاخماد حريق طريق المطار المشتعل منذ ايام داخل مستودع سفلي للاقمشة والبرادي .

واعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار للمنار ان عملية السيطرة على الحريق حقق السبعين في المئة.

وتوقع العميد خطار ان يتم اخماد النيران بشكل كامل بحلول يوم الغد مشيرا الى ان الهيئة العليا للإغاثة ستكشف على المبنى بعد السيطرة على الحريق وتبريد المستودع لتحديد حجم الأضرار .

ولمزيد من التفاصيل حول اخر مستجدات حريق مستودع الاقمشة على طريق المطار مراسل المنار هاشم السيد حسن يوضح التالي:

المصدر: قناة المنار