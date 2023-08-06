زار وفد من “حزب الله” برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر مقر حركة “فتح” في مدينة صيدا، والتقى أمين سر الساحة اللبنانية في الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية اللواء فتحي أبو العرادات ، في حضور أمين سر إقليم لبنان حسين فياض.

وقّدم الوفد التعازي لقيادة حركة فتح ب”استشهاد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي ورفاقه”، مبديا “استنكاره الشديد للجريمة التي استهدفت أمن مخيم عين الحلوة واستقراره كما استهدفت العلاقة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

وناقش المجتمعون تداعيات هذه الجريمة على المخيمات وأهلها، مؤكدين البنود التي اقرتها هيئة العمل الفلسطيني المشترك في بيروت وصيدا، وشددت عليها “كل المبادرات الهادفة لتثبيت الأمن والاستقرار في المخيمات”، منوهين ب”كل المواقف التي صدرت من الأطراف اللبنانية والفلسطينية كافة، والتي أكدت العلاقة الأخوية بين الشعبين ، وبين مخيم عين الحلوة ومحيطه وكل ما يخدم الإجماع الفلسطيني.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام