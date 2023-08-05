أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي “عمق العلاقة بين الكويت ولبنان والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة، وأن دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الاصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود”.

وأصدر المكتب الاعلامي لميقاتي بيانا “عطفا على تصريح معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ امين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها بالمساعدة في ذلك، والتوضيح اللاحق الذي أصدره معالي الوزير بشأن مقصده”.

وشدد على أن “الرئيس يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي؟ فاقتضى التوضيح”.