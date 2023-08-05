طوني فرنجية: قوة لبنان في استراتيجيته الموحدة.. وهو قادر على الدفاع عن أرضه – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2023 - 19:10

طوني فرنجية: قوة لبنان في استراتيجيته الموحدة.. وهو قادر على الدفاع عن أرضه

منذ 2 ساعة 5 August، 2023
طوني فرنجية استقبل وفد اللقاء
لبنان

أكد النائب طوني فرنجية ان قوة لبنان تكمن في استراتيجيته الموحدة وامام كل التحديات فان لبنان قادر على الدفاع عن ارضه.

كلام فرنجية جاء السبت خلال استقباله وفدا من تجمع “مستقلون من أجل لبنان”، وعرض الوفد “للواقع الدقيق الذي يعيشه المسيحيون في لبنان وضرورة المبادرة لاستعادة الدور المسيحي على قاعدة ان قوة المسيحيين في انفتاحهم وانتشارهم وفي تواصلهم مع الشريك الآخر في لبنان كما في المشرق”.

ودعا اللقاء “بضرورة الإسراع في إنجاز استحقاق رئيس الجمهورية وانتخاب الوزير سليمان فرنجية لانه الرجل المناسب في المكان المناسب فهو رجل المرحلة المقبلة كونه ومن خلال علاقاته مع سوريا يستطيع أن يلعب دورا مهما في اعادة النازحين السوريين الى بلادهم”، وطالب “القوى اللبنانية للجلوس والحوار لحل كل القضايا الخلافية”.

المصدر: مراسل الموقع

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