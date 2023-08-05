يواصل فوج اطفاء الضاحية الجنوبية لبيروت وفرق الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الاسلامية لليوم الرابع على التوالي جهود اخماد الحريق الذي اندلع في مستودع للأقمشة على طريق مطار بيروت الدولي، وأدى الى استشهاد عنصر الدفاع المدني محمد بيدي خلال محاولته اطفاء الحريق وجرح آخرين.

وتُكثّف الجهود لإخماد الحريق بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة رغم بعض العقبات اللوجستية. وتتابع غرفة العمليات الميدانية التعامل مع الحريق والتواصل مع سكان الحي لتقديم الشكاوى والمراجعات.

وحول آخر تطورات عمليات الاطفاء، كانت هذه الرسالة لمراسل المنار علي جعفر من مكان الحريق..

وفي كلمته خلال الحفل التأبيني لفقيد العلم والعلماء العلامة الشيخ عفيف النابلسي، الخميس، تطرق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى حادثة استشهاد الإطفائي “محمد جهاد بيدي” (من عديد الدفاع المدني اللبناني)، حيث نوّه بشجاعته وإقدامه وتضحياته، واصفًا إياه بأنّه “شهيد بحق”، وأكّد “يجب الإشادة بإقدام شباب الدفاع المدني اللبناني والدفاع المدني التابع لاتحاد بلديات الضاحية، في تصديهم للحريق الذي شب على طريق المطار”، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن ينظر إلى المضحين في الدفاع المدني، ويجب أن تؤدى إليهم حقوقهم”.

المصدر: موقع المنار