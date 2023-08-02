أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الأربعاء 2-8-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

– أميركا تشدّد الحصار: هل تردّ سوريا بالنار؟

– ميقاتي «خدع» نواب الحاكم

– تلويح بنقل المعركة إلى البحر: صنعاء تضيق بـ«اللاسلم»

– عين الحلوة: فرج يحرّض «فتح» على الانتقام

البناء

– عين الحلوة: السيطرة على تجدد الاشتباكات بعد وقف النار… ومخاطر انهيار الوضع مجدداً

– السيد نصر الله لوضع كل الجهود لوقف النار في المخيم… والتخاذل الرسمي يؤكد خيار المقاومة – منصوري ينجح في التحدي… والليرة تتنفس وتتجه نحو الـ 85 ألف لكل دولار… وسقوط الأكذوبة

اللواء

– تراجع حكومي عن طلب الاقتراض.. والكرة في ملعب النواب

– حسابات إقليمية وراء معارك السيطرة على عين الحلوة.. واستنفار وطني لتثبيت وقف إطلاق النار

– الحكومة المحاصرة وحكومة تصريف الأعمال بين نهر البارد وعين الحلوة

– «عسكر لبنان» والأول من آب

الجمهورية

– الحكومة والمجلس يتقاذفان «الاقتراض»

– لقاءات واتصالات لوقف النار

– لماذا قرر باسيل مفاوضة «الحزب»؟

– ماذا فعل مدير المخابرات الفلسطينية في اليرزة؟

– دور مصرف لبنان وأهميته في ظل الفراغ الحاكمي

– موسكو تؤكد إحباط هجمات أوكرانية على موسكو

الديار

– تشكيل لجنة فلسطينية لفرض الأمن في عين الحلوة واخرى للتحقيق وتسليم قتلة العرموشي

– الحكومة رمت نار الاقتراض على المجلس النيابي… ورفع تعرفة «اوجيرو» في جلسة الغد

– الاستحقاق الرئاسي يتراجع نسبياً في إنتظار ايلول ومدى توافق حزب الله على مطالب باسيل

النهار

– عين الحلوة حرب استنزاف… ولا حسم

– تقاذف ملف الاقتراض بين الحكومة والمجلس

– واشنطن تحذر انقلابي النيجر من الشراكة مع روسيا

– فلسطيني جرح 6 إسرائيليين في مستوطنة و”حماس” اعتبرت العملية ردًا على اقتحام الأقصى

أسرار الصحف:

البناء

دعت مصادر دبلوماسية تعليقاً على أحداث مخيم عين الحلوة الى التذكير بما سبق وقالته الدارسات في كيان الاحتلال حول الخوف من أن تتضمن خطة عبور المقاومة الى الجليل نقل أبناء المخيمات المسلحين إلى بلداتهم الأصلية شمال فلسطين، وذكرّت بخطورة العبث باستهداف الجيش اللبناني وما يوحي من خطة لجعل عين الحلوة نهر بارد آخر ومحاولة توريط الجيش بإغراءات حرب مشابهة.

قالت مصادر مالية إن سعر الصرف الذي يتحرّك نحو تحسّن سعر الليرة مقابل الدولار ببطء هو علامة على حجم الكذب الذي تضمنته الهالة حول عبقرية رياض سلامة وربطت أي تحسن بوجوده، وتوقعت انفلات السعر مع رحيله. والأهم أن الإشارة التي يقولها هذا الثبات المائل للتحسن أن أكذوبة السوق يثق بسلامة سقطت أيضاً، فحملة دب الذعر فشلت لأن السوق لم تتفاعل معها.

النهار

بعد قرار يلزم وزارة المال تسليم نسخ من تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن الفاريز اند مارسال، صدر قرار قضائي جديد يلزم الوزارة ايضا تسليم مجموعة من المحامين تقرير شركتي التدقيق في ملفات مصرف لبنان والقطاع المصرفي، وينتظر ما ستكون عليه ردة فعل المالية.

تُحذّر مدارس خاصة وعدد من الجامعات الإقدام على أي خطوات وإجراءات حالياً ربطاً بالقلق المحيط بالوضع التربوي والبلد عموما ليبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً.

بدأ غزو الأحراج والغابات والحقول لقطع الأشجار وتأمين “قوت” الشتاء نظراً الى غلاء المحروقات ومعاناة الناس اجتماعيا واقتصاديا وماليا.

الجمهورية

قالت أوساط ديبلوماسية إن أحد المحاور في الداخل لن يتأخر عن مقايضة أوراق إقليمية تحسيناً لوضعه في لبنان في الأيام المقبلة.

وصف فريق سياسي الشروط التي أطل بها رئيس تكتل نيابي بأنها تعجيزية ولا تتصل بفريق واحد يمكنه تلبيتها من اليوم.

تنشغل بعض الدوائر السياسية بتقصّي معلومات عن لقاء حصل بين قطب بارز وسفير دولة عربية تناول الإستحقاق الرئاسي.

اللواء

يشكو رئيس لجنة نيابية محورية من ضحالة ثقافة زملاء له، وهشاشة معلوماتهم العامة والقانونية..

ينظر مصرفيون لفكرة خطيرة، تقضي بوقف العمل في التعميم 158، إذا لم يُقدم المصرف المركزي على الإصرار على تعاميم أخرى، صدرت في عهد الحاكم السابق..

المصدر: الصحف اللبنانية