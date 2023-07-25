رعد: العدو الإسرائيلي في أسوأ أيامه وأي حرب ستكون مكلفة جدا عليه

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن “العدو الإسرائيلي يخشى الحرب ويعلن أنّه لا يريدها لأنها ستكون مكلفة جداً عليه”، وأكد أن “العدو الإسرائيلي الآن في موقف لا يحسد عليه وهو في أسوأ أيامه”، وتابع “هذا الثبات لدينا وهذه المهابة والقوة ما كان للمقاومة ولا لمجتمعها أنّ يتحقق كل ذلك إلّا بفعل الإلتزام بنهج الامام الحسين سيد الشهداء (ع) وبنهج أئمة الهدى من آل بيت رسول الله (ص)”.

وأضاف رعد خلال إلقائه كلمتين في كل من حاروف وقاقعية الجسر “نحن نفخر بانتمائنا إلى نهج محمد وآل بيت محمد لكن منفتحون على العيش بأخلاقية عالية وبتسامح وبحفظ الحقوق والمواثيق مع كلّ من يشاركنا المواطنية في هذا البلد”، وتابع “ليس لنا مطالب خاصة ولا مشروع خاص في هذا البلد ونحن قبلنا أن نتشارك مع كل من وافق على وثيقة الوفاق الوطني منذ العام 1989 لكن التنفيذ كان عليهم ونحن كنا خارج السلطة”، وقال “سوء تطبيقهم أوقع البلاد إلى ما وقعت فيه ومع ذلك نحن نتحمل المسؤولية ونسعى للنهوض بالبلاد ولكن على قاعدة حفظ سيادة قرارنا الوطني وهذه السيادة مسؤولية المقاومة .

ولفت رعد إلى أن “من مسؤولية المقاومة أيضاً ابتداع عن المعادلات التي تردع العدو وتحفظ سيادة الوطن ومنها معادلة الجيش والشعب والمقاومة وبهذه المعادلة نحفظ السيادة والكرامة الوطنية ونمنع العدو الإسرائيلي من أن يعتدي علينا ونكبح عدوانه والآن ندفعه إلى أن قوة الردع عند العدوّ تتآكل شيئاً فشيئا”.

المصدر: مراسل الموقع