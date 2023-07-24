روسيا تعثر على أدلة تؤكد استغلال أوكرانيا ممر شحن الحبوب لنقل المتفجرات من تركيا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2023 - 09:50

روسيا تعثر على أدلة تؤكد استغلال أوكرانيا ممر شحن الحبوب لنقل المتفجرات من تركيا

منذ 1 ساعة 24 July، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي العثور على آثار متفجرات في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف الروسي لشحن الحبوب.

وجاء في بيان الهيئة أنه لمنع الأعمال الإرهابية والتخريبية وضمان سلامة الملاحة، يعمل الأمن الفيدرالي الروسي على تطبيق جملة من إجراءات المراقبة ومعاينة السفن التي تمر عبر مضيق كيرتش.

وأشار البيان إلى أنه في 22 تموز/يوليو، تم العثور على آثار متفجرات ثنائي نيتروتولوين وتيتريل في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف على الدون لشحن الحبوب، وعلى أدلة تؤكد “حدوث تدخل لتغيير تصميم بعض الأجزاء بهيكل سفينة الشحن”.

وتبيّن أنه في نهاية مايو كانت السفينة في ميناء كيليا الأوكراني، وفي يوليو دخلت ميناء توزلا التركي، حيث تم تغيير طاقم السفينة المكون من 12 مواطنا أوكرانيا، وتغيير اسم سفينة الشحن.

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أنه “تقرر منع عبور السفينة مضيق كيرتش ليصار إلى إتاحة إبحارها إلى خارج المياه الروسية في وقت لاحق”.

المصدر: وكالات

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