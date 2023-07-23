الطقس في لبنان.. ارتفاع إضافي بالحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الاثنين، غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

– الحال العامة: يشتد تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الأحد، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة، ويرافقها نسبة رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر خلال أيام الأسبوع المقبل حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيا.

كما جرى التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية، معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في بيروت.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية, كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من حدة الشعور بالحر في المناطق الساحلية.

الإثنين: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافي محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل ولكنها تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 23 إلى 37 درجة، فوق الجبال من 18 إلى 30 درجة، في الداخل من 20 إلى 37 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية الى جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا، يسوء أحيانا خلال الفترة المسائية والصباحية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب والرطوبة المرتفعة.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29°م.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام