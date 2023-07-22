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July 22 2023 - 11:08

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

منذ 1 ساعة 22 July، 2023
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أخبار دولية - كوريا الجنوبية

أفادت وكالة “يونهاب” نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز على البحر الأصفر يوم السبت.

وعملت سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية على تحليل عمليات الإطلاق، التي حدثت في حوالي الساعة 4:00 صباحا (بالتوقيت المحلي)، لمعرفة المزيد عن نوع الصواريخ التي تم إطلاقها وتفاصيل أخرى وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

وجاء الإطلاق بعد ثلاثة أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي.

المصدر: وكالات

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