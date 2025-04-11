كوريا الجنوبية تعلن استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

أعلن وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول عن استعداد بلاده لدعم جهود إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى “إمكانية مشاركة بلاده في ذلك وتوسيع المساعدات الإنسانية للسوريين”.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أقامت كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية رسمية مع الحكومة السورية الجديدة، وذلك وفق بيان مشترك وقّعه الوزير الكوري مع نظيره السوري أسعد الشيباني، خلال زيارة تشو إلى دمشق يوم الخميس.

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن “هذه الخطوة تُمهد الطريق لتعاون ثنائي جديد، كان قد تعرقل سابقا بسبب العلاقات الوثيقة بين سوريا وكوريا الشمالية”.

كما نقل الوزير تشو خلال المحادثات استعداد كوريا الجنوبية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا بعد 13 عاما من الحرب الأهلية.

من جانبه، رحب الشيباني بالدعم الكوري الجنوبي المحتمل، معربا عن أمله في أن “تدعم سيول جهود تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على دمشق”.

وتحتفظ كوريا الجنوبية حاليا بعلاقات دبلوماسية مع جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، باستثناء كوريا الشمالية. وكانت سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لم تكن لديها علاقات رسمية مع سيول حتى الآن.

ويُتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق التعاون الدبلوماسي لكوريا الجنوبية، بينما لم تصدر أي تعليقات فورية من وسائل الإعلام الكورية الشمالية حول الموضوع.

المصدر: روسيا اليوم