بالفيديو: الاحتلال يغتال فوزي مخالفة والمقاومة تفجر عبوة بآلية صهيونية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك في أعقاب استشهاد شابين فلسطينيين من نابلس ورام الله.

اقتحام بلدة يعبد غرب جنين

واقتحمت قوات عسكرية من جيش الاحتلال مدينة بيت لحم، بعد ساعات من اعتقال ثلاثة شبان بمنطقة العبيات شرق المدينة كما اعتقلت قوات الاحتلال يزن شادي عبيات (18 عاماً)، وإبراهيم عوض عبيات (19 عاماً)، ومحمد محمود عبيات، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها ببيت لحم.

وخلال محاولة الاحتلال اقتحام منطقة طول كرم ، تم استهداف آليات الاحتلال المقتحمة بعبوة متفجرة محلية الصنع .

واغتالت قوات الاحتلال الليلة الماضية الشاب فوزي هاني مخالفة (18 عاماً)، بعد إطلاق النار على مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس. ونقلت طواقم الهلال الأحمر جثمان الشهيد مخالفة، بعد أن أعدمته قوات الاحتلال بالرصاص المباشر، وهو في مركبة كان يستقلها برفقة شاب آخر أصيب قبل أن يعتقله جنود الاحتلال.

الشهيد فوزي مخالفة

شاهد عيان يروي تفاصيل إعدام الاحتلال للشاب فوزي مخالفة

وزفت حركة حماس الشهيد مخالفة الذي أعدمته قوات الاحتلال، بعد أن أطلقت أكثر من 40 رصاصة على مركبته في سبسطية، مؤكدة أن جرائم الإعدام لا تخيف شعبنا الحر، الذي سيثأر حتماً لدماء شهدائه ، وأضافت حماس أن شعبنا المرابط سيواصل مقاومته للعدو، ودفاعه عن القدس والمسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات، داعية أبناء شعبنا الثائر لقطع طرق المستوطنين، وتصعيد المقاومة، والتصدي للاحتلال بكل السبل والأدوات المتاحة.

وأمس استشهد أيضاً الطفل محمد البايض متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في قرية أم صفا شمال رام الله. وأفادت وزارة الصحة بوصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال إلى المستشفى الاستشاري في قرية أم صفا، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد الطفل البايض، علماً أنه من مخيم الجلزون شمال رام الله

المصدر: وكالات