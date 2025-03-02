جشي: الحكومة التزمت العمل على دحر الاحتلال وتحرير الأرض وإعادة الإعمار ونحن ننتظر الأفعال وليس الأقوال

قال النائب حسين جشي في حفل أحياه “حزب الله” وذلك في بلدة طيردبا، تكريما ل “الشهيد السعيد على طريق القدس القائد المجاهد علي محمد بحسون” “الحاج عادل” أن “قدرنا في هذه المنطقة هو مواجهة المشروع الصهيوني لأن كلفة المواجهة أقل بكثير من كلفة الاستسلام، وأن الانتصار في المعركة مع العدو يتحدد وفق قراءة مدى تحقيق الأهداف التي وضعها كل فريق لنفسه، وهذا ما يؤكد أننا انتصرنا بعد عجز العدو عن تحقيق أهدافه”.

وتناول الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام إلى جنوب لبنان أخيرا، قال: حسناً فعل رئيس الحكومة بأنه حضر إلى الجنوب المقاوم واطلع عن قرب على حجم الدمار والمعاناة، وحسناً ما صرّح به بأن الحكومة بصدد العمل لإعادة ثقة الناس بها بالأعمال وليس بالأقوال.

وأضاف جشي: “الحكومة التزمت بالعمل على دحر الاحتلال وتحرير الأرض وإعادة الإعمار، ونحن ننتظر اليوم الأفعال وليس الأقوال كما صرح الرئيس سلام بنفسه من على أرض الجنوب الذي طَهُر بدماء الشهداء الأبرار من الجيش والشعب والمقاومة، وهو يستحق كل الاهتمام والخدمة من قبل الحكومة نظراً لعظيم التضحيات التي قدّمها أهلنا لأن عطاء الروح والدم من أجل الوطن يسمو فوق كل عطاء، نحن نفتخر بذكر الشهداء جميعاً، من الشعب والجيش والمقاومة”.

وتخلل الحفل آيات من القرآن الكريم وتلاوة للسير الحسينية، فيما ألقى النائب جشي كلمة حزب الله فقدم التعازي والتبريكات بشهادة الحاج عادل، متناولاً بعضاً من خصاله ومحطات جهاده، فقال عنه أنه القائد المتواضع والصابر والزاهد وصاحب النشاط الاستثنائي والمتدين والمخلص الذي ضاب في خط المقاومة الإسلامية وكان من صفوة الخواص.

وتطرق جشي للحديث حول المستجدات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة،

المصدر: الوكالة الوطنية