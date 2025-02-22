بلدة عيناتا شيعت 35 شهيداً من أبنائها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2025 - 20:40

بلدة عيناتا شيعت 35 شهيداً من أبنائها

منذ 1 ساعة 22 February، 2025
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لبنان

شيعت بلدة عيناتا الجنوبية 35 شهيداً من أبنائها، كانوا استشهدوا في مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الاخير.

وجرى انتشال جثامين الشهداء الودائع، وتشييعهم في موكب حاشد، جاب شوارع البلدة انطلاقاً من دوار صف الهواء عند مدخل عيناتا- بنت جبيل، وذلك على وقع الهتافات والأناشيد.

وبعد الصلاة، ووري الشهداء في روضة خاصة كان دمرها الطيران الإسرائيلي.

وتخلل التشييع، كلمة لعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله

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