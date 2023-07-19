وسائل إعلام أمريكية تكشف طبيعة التهم الـ3 الموجهة لترامب في رسالة المدعي العام

أفادت تقارير شبكة “إن بي سي”، نقلا عن إشعار أرسله مكتب المدعي العام إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه قد يُتهم بالتآمر لخداع الولايات المتحدة والتأثير على الشهود.

وقالت القناة إن “الرسالة الموجهة إلى ترامب تحتوي على ثلاث تهم، منها التآمر لخداع الولايات المتحدة، والتأثير على الشهود”، ولم تتحدث القناة عن التهمة الثالثة.

وأعلن ترامب، في وقت سابق تلقيه إشعارا برسالة من المدعي العام، تفيد بأنه مشتبه به في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، وسيتم توقيفه والتحقيق معه بهذه القضية.

ويذكر أنه في 6 كانون الثاني/ يناير 2021، اقتحم الآلاف من أنصار ترامب، مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من تكريس هزيمة الرئيس الجمهوري بولاية ثانية والمصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية