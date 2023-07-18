بالفيديو | الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتدمير مدرعة أوكرانية بصاروخ موجه

نفّذ طاقم مروحية من طراز “كا-52” (التمساح) ضربة دمرت خلالها مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من مروحية “كا-52” (التمساح).

وقالت الدفاع الروسية “تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز “كا-52″ تدمير معاقل ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية”.

وبحسب الوزارة، خلال طلعة جوية، أطلق أطقم طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الضربة تم تدمير مركز القيادة والمدرعات.

المصدر: وكالات