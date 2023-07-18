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July 18 2023 - 09:46

بالفيديو | سفن حربية روسية تغادر فلاديفوستوك للمشاركة في تدريبات مشتركة مع الصين

منذ 59 mins 18 July، 2023
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أخبار دولية - روسيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن سفنا حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ غادرت ميناء فلاديفوستوك للمشاركة في المناورات البحرية الروسية الصينية المشتركة “الشمال. التعاون -2023”.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها “غادرت مجموعة من السفن الحربية من أسطول المحيط الهادئ فلاديفوستوك للمشاركة في المناورة البحرية الروسية الصينية المشتركة “الشمال. التفاعل – 2023″، التي ستجرى في يوليو في مياه بحر اليابان”.

وذكر البيان أن البحرية الروسية تمثلها في التدريبات اثنتان من السفن الكبيرة المضادة للغواصات هما “الأدميرال تريبوتس” و”الأدميرال بانتيلييف” وطرادان “غريمياشي” و “بطل روسيا الاتحادية ألدار تسيدينشابوف”.

وفي وقت سابق، غادرت أربع سفن حربية وسفينة دعم للقوات البحرية الصينية ميناء تشينغداو متجهة إلى منطقة التدريبات.

المصدر: وكالات

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