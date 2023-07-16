“الدعم السريع” السودانية تعلن سيطرتها على قيادة اللواء 61 جنوب دارفور – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 16 2023 - 18:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
16 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني في قصر الشعب ويبحث معه العلاقات الثنائية
انعقاد مؤتمر صحافي مشترك للرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
الرئيس الأسد: العراق قدم أغلى ما يمكن تقديمه وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية
الرئيس الأسد: أوجه تحية للجيش العراقي وقوات الحشد الذين سطروا اروع الانتصارات بالتعاون مع الجيش السوري والقوات الرديفة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني : مفتاح أمن المنطقة هو الاستقرار
السوداني: موقف العراق ثابت بدعم وحدة سوريا وسيادتها وأمن العراق من أمن سوريا
السوداني: ندعم دعم الإجراءات الرامية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا
إعلام العدو: 3 اصابات بينها حالة خطيرة في عملية إطلاق نار عند حاجز تقوع جنوب بيت لحم وفرار المنفذ
الاحتلال يغلق جميع مداخل محافظة بيت لحم بعد عملية اطلاق النار على مدخل مستوطنة تقوع جنوباً
وزير حرب العدو السابق أفيغدور ليبرمان تعليقا على عملية تقوع: حكومة نتنياهو فقدت الردع والسيطرة
لجان المقاومة في فلسطين: نبارك عملية تقوع الفدائية ونعتبرها ردا طبيعياً على جرائم العدو وإرهاب مستوطنيه
مئات الآلاف من المستوطنين يتظاهرون في تل أبيب والقدس المحتلة ضد ما اسموه "الانقلاب القضائي" الذي تقوم به حكومة نتنياهو
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
مصادر يمنية: استشهاد يمنيّ نتيجة قصف مدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة
الوزير شرف الدين: قرار البرلمان الاوروبي حول النازحين مجحف ومشبوه وهم ليسوا أوصياء علينا
الخارجية حول ملف النازحين: دور بوحبيب هو بالتواصل والقيام بالاتصالات أما المسائل التقنية فتعود للوزراء والاجهزة المختصة
المفتي قبلان: الثنائي الوطني يتعامل مع الإستحقاق الرئاسي على أنه أقدس الأولويات
مجلس السيادة في السودان يعلن وصول ممثلين عنه إلى جدة في السعودية لاستئناف المحادثات مع ممثلين عن الدعم السريع
تظاهرة لآلاف العراقيين أمام السفارة الأميركية في بغداد مطالبين بوضع حدٍّ لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم
وزيرة الخزانة الأمريكية: إنهاء الحرب في أوكرانيا هو أفضل ما يمكن أن نفعله للاقتصاد العالمي
بوتين: نحتفظ بحق الرد بالمثل في حال استخدام الذخائر العنقودية ضدنا
سلطات القرم: القوات الجوية والبحرية تصد هجوما أوكرانيا بالمسيرات على شبه الجزيرة
وسائل إعلام روسية: دوي انفجارات قوية في مدينة لوغانسك بإقليم دونباس
كوريا الجنوبية: مصرع 33 شخصاً وفقدان 10 آخرين جراء هطول أمطار غزيرة
“الدعم السريع” السودانية تعلن سيطرتها على قيادة اللواء 61 جنوب دارفور
منذ 38 mins
16 July، 2023
دارفور
التعليقات
ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه أمس في دارفور
السودان: نشر مزيد من القوات في دارفور بعد اشتباكات قبلية
منظمة إغاثة سودانية: اشتباكات قبلية في دارفور تخلف 168 قتيلا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}