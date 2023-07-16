“الدعم السريع” السودانية تعلن سيطرتها على قيادة اللواء 61 جنوب دارفور – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2023 - 18:52

“الدعم السريع” السودانية تعلن سيطرتها على قيادة اللواء 61 جنوب دارفور

منذ 38 mins 16 July، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة