برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه أمس في دارفور – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2023 - 20:20

برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته في السودان بعد مقتل 3 من موظفيه أمس في دارفور

منذ 55 mins 16 April، 2023
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