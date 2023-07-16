قبيسي: من يرضى بالتدخلات الاجنبية يرضى باحتلال جديد للبنان

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي أن “من يرضى بالتدخلات الاجنبية يرضى باحتلال جديد للبنان، بل هو من قبل بدخول الارهاب الى بلدنا”، وتابع “لبنان السيد الحر المستقل هو الذي يتخذ القرارات عن نفسه”، واضاف “لن نقبل الاملاءات الخارجية من اي طرف كان، فنحن صمدنا بوجه الحصار والعقوبات التي فرضت علينا وسنصمد ونواجه اي قرار يفرض علينا”.

وقال قبيسي الاحد “الآن يريدون فرض سياسات جديدة ليبقى الوطن ضعيفا بتكريس النازحين ومنعهم من العودة لبلدانهم”، وتابع “يرفضون تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين وحق العودة ويرفضون عودة الشعب السوري الى بلدهم ووطنهم ويرفضون الافراج عن الواقع السياسي للبنان بإستخدام بعض الادوات لكي تستمر الخلافات في بلدنا”.

ولفت قبيسي الى ان “اللبنانيين بمقدورهم الاتفاق على رئيس للجمهورية والكتل والاحزاب اللبنانية ادرى بمصلحة بلدها، فما يجري من تعطيل لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتعطيل للمجلس النيابي ولمؤسسات الدولة، يسهل الطريق للعقوبات التي تفرض علينا”، وسأل “لماذا يصر البعض على تكريس الخلاف بفعل تدخلات خارجية تمنع الحوار من بعض الدول التي انزعجت من اتفاقات حصلت في المنطقة ومن تدخلات دولة اوروبية سعت للحل في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام