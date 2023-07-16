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July 16 2023 - 12:02

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل صد اعتداء مسيرات أوكرانية في شبه جزيرة القرم

منذ 2 ساعة 16 July، 2023
وزارة الدفاع الروسية
أخبار دولية - روسيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن “قواتها أحبطت فجر اليوم محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 7 مسيرات وزورقين غير مأهولين على مواقع في شبه جزيرة القرم قرب مدينة سيفاستوبول”.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق البحر الأسود على مسافة بعيدة من الساحل، بينما تم تعطيل 5 طائرات بدون طيار أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت دون الوصول إلى أهدافها.

واضاف البيان انه “في الجزء الشمالي من البحر الأسود أيضا، رصد زورقان مسيران تابعان للقوات الأوكرانية وتم تدميرهما بنيران سفن حماية المنطقة المائية”، وذكر أن “هذا الهجوم الإرهابي الفاشل لم يخلف إصابات أو أضرار”.

المصدر: روسيا اليوم

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