الأمن الروسي: إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية كسينيا سوبتشاك – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 15 2023 - 15:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
قوات العدو الصهيوني تطلق القنابل المسيلة للدموع باتجاه وفد إعلامي كان يقوم بجولة برفقة النائب قاسم هاشم في مزارع شبعا
مراسل المنار: إصابة النائب هاشم ومعظم الصحافيين بالاختناق جراء استهدافهم من قبل قوات العدو بالقنابل المسيلة للدموع
مراسل المنار: قوات الاحتلال تطالب الصحافيين بمغادرة المنطقة رغم تراجعهم إلى خلف ما يسمى بخط الانسحاب
النائب هاشم للمنار: ليس هناك ما يسمى بخط الانسحاب ولا خطوط حمراء أمام الأجزاء المحتلة من أرضنا ومن حقنا الوصول إليها
النائب هاشم للمنار: إرادتنا المقاومة الوطنية ستبقى قوية وستحرر ما تبقى من أراضينا المحتلة
معلومات المنار: وزير الخارجية عبد الله بو حبيب يعتذر عن ترؤس الوفد الذي شكلته الحكومة لزيارة دمشق وبحث ملف النازحين
الشيخ نعيم قاسم: على الحكومة أن تخطو خطوة جريئة وتشكل وفدًا رسميًّا وتلتقي مع المسؤولين السوريين لإعادة النازحين
السيد هاشم صفي الدين: ما فعله الأوروبيون في موضوع النازحيين السوريين أمر قبيح وشنيع وكل توجيهاتهم إلى لبنان ساقطة
النائب محمد رعد: لا يسعنا إلا الوقوف بوجه القرار الأوروبي وأي قرار يمس سيادتنا ويعد تدخلًا بشؤوننا الداخلية والسيادية
النائب هاني قبيسي: لبنان دولة حرة صاحبة قرار ولن نرضى بأن يفرض أحد علينا قرارات تكرس تشتيت وطننا
وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: قرار البرلمان الأوروبي ما هو إلا تأكيد على نيته بدمج النازحين في لبنان
الرئيس الإيراني يعزي الأمين العام لحزب الله والمقاومين وعائلة آية الله العلامة الشيخ عفيف النابلسي برحيله
وزير الخارجية الإيراني يعزي بالشيخ النابلسي: مواقفه الداعمة للمقاومة في لبنان وفلسطين شكلت ظهيرًا قويًّا لمجاهديها
سرايا القدس - كتيبة طولكرم تعلن استهداف آلية للاحتلال بصليات من الرصاص أثناء مرورها على مدخل مخيم نور شمس
الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة جراء اعتداء المستوطنين على أهالي قريتي المفقرة والتوانة في مسافر يطا جنوب الخليل
جيش العدو: إطلاق النار تجاه فلسطيني واعتقاله بعد محاولته التسلل إلى مستوطنة عسئهيل جنوب الخليل
استشهاد مواطن يمني بنيران الجيش السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية في محافظة صعدة
القوات الأميركية تستقدم تعزيزات عسكرية إلى قاعدتي كونيكو والعمر بريف دير الزور
مئات العراقيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد للمطالبة بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم
الجيش السوداني: قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد قوات الدعم السريع في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل في العاصمة الخرطوم
القوات الأوكرانية تستهدف مدن وقرى منطقة بيلغورود الروسية بـ55 قذيفة مدفعية وهاون
الخارجية الروسية: ندعو وكالة الطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى إدانة محاولات أوكرانيا مهاجمة محطاتنا النووية
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يبدأ زيارة غير معلنة إلى كييف يلتقي خلالها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الجيش الصيني: بكين وموسكو تجريان قريبًا تدريبًا استراتيجيًّا في بحر اليابان للحفاظ على الاستقرار الإقليمي
وول ستريت جورنال: اليابان ترفض إلزام جيشها بالمشاركة العسكرية إذا اندلعت حرب بين الولايات المتحدة والصين حول تايوان
مقتل ضابط أميركي وإصابة 2 بجروح خطيرة في إطلاق نار في ولاية داكوتا الشمالية
الأمن الروسي: إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية كسينيا سوبتشاك
منذ 2 ساعة
15 July، 2023
الامن الروسي
روسيا
روسيا اليوم
محاولة اغتيال رئيسة تحرير روسيا اليوم
التعليقات
ذات صلة
الخارجية الروسية: استفزازات واشنطن وحلفائها سبب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
مناورات عسكرية روسية صينية في بحر اليابان
لبنان يبحث عن طرق لجذب السياح الروس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}