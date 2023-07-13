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July 13 2023 - 17:28

الكيان المؤقت | رسالة اميركية جديدة لنتنياهو

منذ 2 ساعة 13 July، 2023
نتنياهو
كيان العدو
علي علاء الدين

 

اصبحت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب الشغل الشاغل للكثير من السياسيين الاميركيين خاصة بعد الانحدار الذي شهدته على المستوى السياسي وعلى مستوى العلاقة المباشرة بين بايدن ونتنياهو وقد  وصلت  العلاقة الى ادنى مستوياتها مع تحذيرات البيت الابيض لنتنياهو من استمرار الازمة الداخلية .

 

شرطي صهيوني على حصان يدوس متظاهر

 

وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت حذر القنصل السابق لكيان العدو في لوس أنجلوس “ياكي ديان” من التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة ، وتناول “ديان” ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن: “الولايات المتحدة تدرس العلاقات مع إسرائيل بريبة”.
وطلب  “ديان” من نتنياهو أن يختار أيهما اكثر اهمية له : “بايدن رئيس ودود لإسرائيل، وعلى نتنياهو أن يقرر ما هو الأكثر أهمية لإسرائيل، الإصلاح القانوني أم إيران”.

المصدر: اعلام العدو

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