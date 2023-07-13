الكيان المؤقت | رسالة اميركية جديدة لنتنياهو

اصبحت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب الشغل الشاغل للكثير من السياسيين الاميركيين خاصة بعد الانحدار الذي شهدته على المستوى السياسي وعلى مستوى العلاقة المباشرة بين بايدن ونتنياهو وقد وصلت العلاقة الى ادنى مستوياتها مع تحذيرات البيت الابيض لنتنياهو من استمرار الازمة الداخلية .

وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت حذر القنصل السابق لكيان العدو في لوس أنجلوس “ياكي ديان” من التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة ، وتناول “ديان” ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن: “الولايات المتحدة تدرس العلاقات مع إسرائيل بريبة”.

وطلب “ديان” من نتنياهو أن يختار أيهما اكثر اهمية له : “بايدن رئيس ودود لإسرائيل، وعلى نتنياهو أن يقرر ما هو الأكثر أهمية لإسرائيل، الإصلاح القانوني أم إيران”.

المصدر: اعلام العدو