أعلنت الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت الليلة الماضية، أماكن تخزين ذخيرة للجيش الأوكراني بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة تطلق من البحر. وقالت في تقريرها اليومي إن الضربات حققت هدفها حيث تمت إصابة كل المواقع المحددة.

وذكر تقرير الدفاع الروسية أن الوحدات الأوكرانية حاولت دون جدوى خلال اليوم الماضي التقدم في محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث صدت القوات الروسية ثلاث هجمات للعدو على محور كراسني ليمان، و16 هجوما على محور دونيتسك، بما في ذلك في منطقة مارينكا.

كما أحبطت القوات الروسية هجمات أوكرانية في اتجاه روفنوبل ونوفودونيتسك في جمهورية دونيتسك.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 850 فردا، بينهم 480 جنديا على محور دونيتسك، و180 على محوري جنوب دونتسك وزابوروجيه، و90 على محور كراسني ليمان، و30 على محور كوبيانسك، وما يصل إلى 70 جنديا على محور خيرسون.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 11 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS وأسقطت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية خلال يوم.

وأصبح مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 455 طائرة، و242 مروحية، و995 4 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و10687 دبابة مدرعة أخرى و1138 راجمة صواريخ و5440 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و11646 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: روسيا اليوم